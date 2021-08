Michael B. Jordan nel trailer di A Journal For Jordan, diretto da Denzel Washington

La Sony Pictures ha condiviso il primo trailer ufficiale di A Journal for Jordan, il nuovo film diretto da Denzel Washington con protagonista la superstar Michael B. Jordan.

Il film è un dramma romantico basato sull'omonimo libro di memorie bestseller della vincitrice del Premio Pulitzer Dana Canedy: la storia è incentrata sul suo defunto partner, Charles Monroe King, interpretato da Michael B. Jordan, un soldato che decide di iniziare a scrivere un diario per suo figlio neonato, Jordan.

“Ho ricoperto molti ruoli fisici nella mia carriera, perché quello era il mio appetito. Ora ho 34 anni, gli ultimi sette anni ho lavorato molto sullo sviluppo fisico", ha detto l'attore di Creed a USA Today a proposito del suo nuovo film. "Ma mi sentivo certo di poter entrare in questo nuovo tipo di film, volevo provare ad esplorare questi personaggi e sentirmi vulnerabile". Michael B. Jordan ha ammesso di non "guardare molti film romantici", ma ha raccontato che quando ha letto la sceneggiatura di A Journal for Jordan, "ho capito che era il film giusto per farlo". E anche avere l'opportunità di lavorare con Denzel Washington, che considera il suo idolo, lo ha spinto in quella direzione.

A Journal for Jordan, che include nel cast anche Chanté Adams, uscirà negli Stati Uniti il 10 dicembre, giusto in tempo per la stagione dei premi 2021/2022. L'ultima regia di Denzel Washington, Barriere, venne candidata a quattro Oscar, incluso quello per miglior film, vincendo nella categoria miglior attrice protagonista grazie alla prova di Viola Davis.

Ricordiamo che Michael B. Jordan sta lavorando ad una serie tv su Superman, mentre Denzel Washington sarà Macbeth nel nuovo film di Joel Coen.