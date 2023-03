Michael B. Jordan, la star di Creed riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Michael B. Jordan, star di Creed e Black Panther, ha ufficialmente ricevuto la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame. La consegna della stella numero 2.751 è avvenuta nella giornata di ieri e all'evento hanno partecipato diversi amici e colleghi dell'attore, che da poco ha debuttato nel ruolo di regista per Creed III.

Insieme a lui c'erano Jonathan Majors, co-protagonista di Jordan in Creed III, e Ryan Coogler, regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever.



La produttrice di Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, ha dichiarato:"E pensare che questa star non è cresciuta sognando di diventare un attore! Fortunatamente per noi, ha cambiato idea e ora sarà onorato con un'iconica stella sulla Hollywood Walk of Fame". Nei giorni scorsi anche Courteney Cox ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.



Michael B. Jordan ha iniziato la propria carriera molto giovane, apparendo da ragazzino in spot pubblicitari e in diverse serie tv come Cosby e I Soprano, ma soprattutto lavorando come modello per diversi marchi importanti. Scelta la carriera di attore, con il primo ruolo principale al fianco di Keanu Reeves in Hardball, Jordan appare anche in The Wire e in La valle dei pini al posto di Chadwick Boseman, che reciterà con lui in Black Panther. Alterna apparizioni sul piccolo schermo a film per il cinema, sino al 2013, quando ottiene il plauso della critica per la sua performance in Prossima fermata Fruitvale Station, diretto da Ryan Coogler.



Entra nel tormentato progetto dei Fantastici 4 di Josh Trank, nel ruolo della Torcia Umana ma è nel 2015 che la sua carriera ha una svolta; recita al fianco di Sylvester Stallone nello spin-off di Rocky, Creed, nel ruolo di Adonis, figlio del celebre amico e rivale di Balboa, Apollo. È protagonista anche del sequel prima di prendere in mano le redini della regia e portare sullo schermo Creed III.



Non perdetevi la nostra recensione di Creed III, l'ultimo capitolo del franchise.