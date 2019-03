Michael B. Jordan sostituisce Tom Cruise come protagonista di Methuselah

E' Variety a rendere noto che Michael B. Jordan sarà il protagonista di Methuselah, la pellicola targata Warner Bros. basata sulla storia di Matusalemme.

L'interprete di Adonis Creed svolgerà inoltre il ruolo di produttore attraverso la sua Outlier Society insieme alla Heyday di David Heyman e Jeffrey Clifford. Il progetto è emerso per la prima volta nel 2014 con uno script di Zach Dean, per poi essere lanciato nel 2016 con Joachim Rønning alla regia e Tom Cruise nei panni del protagonista.

Nel film Jordan interpreterà proprio Matusalemme, un uomo che è riuscito a sopravvivere per centinaia di anni senza mostrare alcun segno di vecchiaia. In tutto questo tempo, l'uomo è riuscito ad accumulare un ampia conoscenza intellettuale: dalla conoscenza delle lingue a quella delle scienze, così come le abilità nella sopravvivenza. Ha partecipato alla sceneggiatura del film anche lo stesso Dean.

Jordan arriva dal grande successo di Black Panther e Creed II, ma come dimostra questo progetto la sua intenzione non è solo quella di stare davanti al macchina da presa. Oltre a Methuselah, infatti, l'attore è impegnato con la produzione del nuovo film di Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), e inoltre la sua Outlier Society ha firmato un'accordo con la Warner per diversi altri progetti tra cui l'adattamento di Red Wolf.