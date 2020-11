Michael B. Jordan è il più sexy del mondo, ma The Rock non ci sta: 'Non ammetto sconfitta'

Di questi tempi in America hanno decisamente dei problemi con l'ammettere le sconfitte: questione Trump/Biden a parte, infatti, in questi giorni c'è un altro volto noto che sembra ben restio ad accettare di aver perso un titolo a cui teneva molto, vale a dire quello di Uomo più Sexy del Mondo. Stiamo parlando, ovviamente, di Dwayne Johnson.

Il caro The Rock ha infatti recentemente perso l'ambitissima corona a favore del suo collega Michael B. Jordan, incoronato pochi giorni fa da People come uomo più affascinante del pianeta: su Instagram l'ex-wrestler ha dunque lanciato il suo guanto di sfida, non prima però di essersi complimentata con il suo rivale.

"È stato divertente parlare di come godersi ogni giorno al massimo nell'articolo di People sull'Uomo più Sexy del Mondo. Congratulazioni a mio fratello Michael B. Jordan per l'incoronazione come nuovo uomo più sexy. MA IO NON MOLLO NULLA" è stata la dichiarazione di The Rock, che ha postato su Instagram uno spezzone della sua intervista come neo-eletto Sexiest Man Alive.

Congratulazioni sì, dunque... Ma il più sexy del mondo, per The Rock, resta sempre e soltanto The Rock! E voi da che parte state? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, il nostro Dwayne Johnson è stato protagonista di una piccola disavventura casalinga.