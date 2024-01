Michael B Jordan e Ryan Coogler ancora insieme per un misterioso nuovo film

Dopo il cameo in Black Panther: Wakanda Forever, la collaborazione tra Michael B. Jordan e Ryan Coogler è destinata a continuare grazie all'annuncio di un nuovo misterioso film senza titolo.

Il progetto, confermato ufficialmente da un rapporto di The Hollywood Reporter, vedrà Ryan Coogler alla regia e Michael B. Jordan nel ruolo del protagonista: la data d'uscita non è ancora nota, né sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma si tratterà solo dell'ultimo di una lunga serie di collaborazioni tra i due artisti, che in precedenza hanno già lavorato insieme per Fruitvale Station, Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever e tutti i film di Creed, il primo diretto da Ryan Coogler, che è stato anche sceneggiatore del secondo capitolo e produttore del terzo, che al contempo ha rappresentato l'esordio alla regia di Michael B. Jordan.

Secondo il rapporto, il nuovo film top secret si basa su una sceneggiatura originale di Ryan Coogler, che tornerà a lavorare ad un progetto personale per la prima volta dai tempi di Fruitvale Station. Coogler sarà il produttore principale del film, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. Il film è qualificato come un progetto di "genere", ma non sono stati diffusi dettagli sulla trama: fantascienza?, thriller?, horror? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ricordiamo che qualche tempo fa Creed 4 è stato annunciato ufficialmente con Michael B. Jordan che tornerà come regista e attore.