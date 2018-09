Michael B. Jordan protagonista di due film tratti da Tom Clancy per la Paramount

Secondo quanto riportato da Variety, Michael B. Jordan avrebbe firmato per la parte principale nei prossimi due adattamenti targati Paramount Pictures di due romanzi di Tom Clancy.

Si tratta di Rainbow Six e Without Remorse, dove Jordan ricoprirà anche un ruolo da produttore. L’attore, apparso recentemente in Black Panther e nell’adattamento televisivo di Fahrenheit 451, interpreterà l’eroe John Clark, personaggio ricorrente nei romanzi di Clancy. Clark è un ex-Navy Seal che diventa un operativo della CIA. Inizialmente nato come personaggio secondario, d’aiuto al più celebre Jack Ryan, nel romanzo Without Remorse diventa protagonista principale e le sue origini vengono rivelate. Clark è apparso in oltre 17 romanzi firmati da Clancy.

I produttori delle pellicole saranno Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum e Andre Nemec, con Paramount ancora impegnata nella ricerca dei registi e degli sceneggiatori da ingaggiare per Without Remorse, film che poi porterà a Rainbow Six.

Prossimamente, rivedremo Jordan nell’atteso Creed II, franchise di cui lo stesso attore si è detto felice e d’accordo nel proseguire con ulteriori film, e nel dramma Just Mercy, al fianco di Brie Larson e Jamie Foxx. Per quanto riguarda Clancy, il suo eroe più celebre, Jack Ryan, è protagonista di una serie in streaming su Amazon Prime Video (già rinnovata per una seconda stagione), dove a dare il volto all’eroe è John Krasinski.