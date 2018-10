Michael B. Jordan protagonista del thriller The Silver Bear

Michael B. Jordan, protagonista del franchise di Creed e di Black Panther, sarà il protagonista del nuovo thriller prodotto dalla Lionsgate The Silver Bear.

Il film è ispirato da una serie di romanzi scritti dallo sceneggiatore Derek Haas (Wanted - Scegli il tuo destino, Quel Treno per Yuma) e racconta la storia di killer su commissione chiamato Columbus, un uomo di umili origini che diventa uno degli assassini più temuti e rispettati dopo aver ucciso suo padre, il Presidente della Camera.

La sceneggiatura sarà firmata da Frank Baldwin, attualmente a lavoro sulla stesura degli script della serie Warriors e del film The Godmother. Tra i produttori, oltre allo stesso Jordan, ci sarà anche Mark Fasano, Ankur Rungta e Vishal Rungta. Proprio quest'ultimo ha dichiarato in un comunicato: "Non potremmo essere più entusiasti all'idea di lavorare con Michael e la Lionsgate. Siamo dei grandissimi fan di Michael fin dal periodo in cui ha lavorato in The Wire e fin dal nostro primo incontro abbiamo capito che era perfetto per il ruolo di Columbus".

Joe Drake di Lionsgate ha aggiunto: "The Silver Bear è proprio il tipo di storia che deve essere vissuta sul grande schermo e Michael è la stella del cinema perfetta per abitare la pelle di questo personaggio dinamico e portarci nel suo particolare mondo cinematografico."

Al momento non è stata annunciata nessuna data di uscita.

Prossimamente Michael B. Jordan, tornerà a vestire i pantaloncini di Adonis Creed nell'attesissimo Creed II, insieme a Sylvester Stallone.