Michael B. Jordan: tutti i prossimi film in arrivo, inclusi i rumor su Superman nero

Apparso di recente in Senza Rimorso di Stefano Sollima, disponibile da qualche giorno su Amazon Prime Video, Michael B. Jordan ha in cantiere diversi progetti che lo vedranno impegnato sia davanti che dietro la macchina da presa: scopriamo insieme quali in questo breve articolo.

Il primo in arrivo dovrebbe essere Methuselah, film biblico diretto da Danny Boyle che vedrà l'attore nei panni di Matusalemme. Scritta da Simon Beaufoy, che ha già collaborato con il regista britannico per 127 ore e The Millionaire, la pellicola si trova in fase di pre-produzione ma attualmente non ancora una data di uscita.

È invece fissato a fine novembre 2022 l'arrivo di Creed III, nuovo capitolo della saga spin-off di Rocky con cui Jordan firmerà il proprio debutto alla regia. Con l'assenza di Rocky confermata dallo stesso Stallone, il film sarà incentrato interamente sull'Adonis Creed interpretato da Jordan.

Nel 2017, prima ancora del successo di Black Panther, Jordan ha esteso la sua collaborazione con Ryan Coogler per la realizzazione di Wrong Answer. Prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film è ispirato ad un reale scandalo denunciato nel 2014 dal New Yorker che ha visto undici insegnanti di una scuola pubblica di Atlanta venire incarcerati a causa di un racket di falsificazione di testi scolastici.

Passando infine alle speculazioni, vi ricordiamo che Michael B. Jordan è stato indicato tra i possibili protagonisti del nuovo film di Superman messo in cantiere di recente da Warner Bros. e affidato alla produzione di JJ Abrams. Jordan ha provato a sviluppare un reboot di Superman già nel 2019, quando ha stretto il suo primo accordo con lo studio, e stando alle fonti dell'Hollywood Reporter la compagnia potrebbe rivolgersi proprio a lui per vestire i panni di Clark Kent nel reboot.