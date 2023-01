Michael B. Jordan parla del miglior consiglio che abbia ricevuto per diventare regista

Mentre Creed 3 si appresta a essere svelato al mondo, il regista e protagonista del nuovo capitolo dello spinoff di Rocky ci rivela il consiglio che gli è stato dato da Bradley Cooper e Jon Favreau sulla transizione da un lato all’altro della cinepresa.

Michael B. Jordan è sempre più sulle tracce di Sly: l’attore californiano si prepara all’uscita nei cinema del suo debutto da regista nel terzo capitolo della saga di Creed, spinoff del franchise sul pugile italoamericano che ha decretato il successo, negli anni ’80, di uno degli attori d’azione più importanti della sua generazione.

Il battesimo del fuoco, dunque, per il protagonista di Ogni maledetta domenica che ha svelato al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon il consiglio che ha ricevuto sia da Bradley Cooper che da Jon Favreau, che prima di lui sono passati sulla sedia del regista: il segreto starebbe nel girare il prima possibile la prima scena, che se procrastinata, rischierebbe di rallentare il processo di creazione. Una volta superato quel difficile ostacolo, invece, tutto si porterebbe sui giusti binari. Binari che lo entusiasmano, infatti parlando del suo nuovo ruolo, Jordan ha rivelato che la regia di Creed 3 sarebbe come un superpotere.

C’è curiosità per capire come il neo-regista abbia interpretato le scene di combattimento che hanno segnato il successo di Rocky e dei primi due film dedicati al figlio di Apollo. In tal senso Jordan ha affermato di essersi lasciato ispirare dalla sua grande passione per gli anime, cercando di trasporla nelle sequenze di combattimento.

Creed 3 sarà il primo capitolo della saga a non avere Stallone nel cast e bisognerà capire quale possa essere la reazione dei fan una volta che il film avrà raggiunto le sale nel marzo 2023.