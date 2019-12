Michael B. Jordan non vuole arrendersi nel nuovo trailer de Il Diritto di Opporsi

Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale de Il Diritto di Opporsi, nuovo film drammatico dalle tinte legali diretto da Destino Daniel Cretton che vedrà come protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson.

Conosciuto in originale come Just Mercy, il lungometraggio è basato sul libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption di Bryan Stevenson. Il Diritto di Opporsi segue le vicende del giovane avvocato Stevenson (Jordan) e delle sua grande battaglia per la giustizia: appena laureatosi ad Harvard, infatti, anziché scegliere impieghi redditizi il protagonista raggiunge l'Alabama con l'intenzione di difendere delle persone condannata ingiustamente. Il film esplora uno dei suoi primi e più controversi casi, quello di Walter McMillan (Foxx), condannato nel 1987 per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni nonostante le molte prove a suo favore.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Toronto International Film Festival, dove si è affermato come uno dei possibile protagonisti dell'imminente stagione dei premi in vista degli Oscar. Il Diritto di Opporsi uscirà negli Stati Uniti il 10 gennaio 2020, mentre in Italia arriverà in seguito a marzo 2020.

