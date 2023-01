'Michael B. Jordan è morto': il pessimo scherzo TikTok del figlio di Angela Bassett

Angela Bassett e Michael B. Jordan sono due dei notissimi volti di Black Panther. Ed entrambi piangono la morte della co-star Chadwick Boseman. Per questo lo scherzo del figlio TikToker della Bassett, in cui annunciava la morte di Jordan secondo una nuova wave che sta spopolando, è stato ancor più di pessimo gusto.

Dei vari, discutibilissimi trend che circolano nelle ultime settimane su TikTok, uno dei peggiori sembra essere quello di annunciare la morte di un dato personaggio dello spettacolo. Non essendoci ovviamente altri a parlarne in quelle stesse ore ed essendo difficile, alle volte, verificare la fonte una volta che il video inizia a diffondersi, è un ottimo sistema per andare virali su TikTok. C’è solo un problema: le star di cui si parla in quei video non sono morte affatto.

Davvero incomprensibile allora – soprattutto per il rapporto di professionalità che lega la madre all’attore, oltre alla terribile perdita che i due hanno dovuto subire negli ultimi anni proprio sul set che condividevano – il colpo di testa del figlio 27enne di Angela Bassett, Slater Vance, nel farsi coinvolgere. E la morte che andava annunciando era proprio quella di Michael B. Jordan. Immediata la reazione dei fan, che hanno portato alla cancellazione del video da ogni canale social e a una dichiarazione ufficiale di scuse da parte di Vance.

"Vorrei sinceramente scusarmi con l'intera famiglia di Michael B. Jordan, la sua famiglia allargata e lui direttamente perché è un mio idolo. Prendere parte a una tendenza come questa è del tutto irrispettoso. Non desidero conseguenze negative di queste mie azioni sulla sua famiglia né sui miei genitori perché non meritano alcun contraccolpo". Al momento in cui scriviamo non c’è stato commento da parte di Jordan né della Bassett – intenzionata a tornare nei futuri Black Panther – che però non deve esser stata affatto contenta delle azioni del figlio.

Per fortuna, potete trovare sia lei che Jordan, entrambi vivi e vegeti, in Black Panther: Wakanda Forever che ha finalmente una data di uscita su Disney Plus.