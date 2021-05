Michael B. Jordan: 'Keanu Reeves e Laurence Fishburne sono i miei eroi'

Michael B. Jordan all'età di 13 anni ha preso parte ad Hardball, il film del 2001 diretto da Brian Robbins e proprio qui, ha avuto l'occasione di incontrare Keanu Reeves. L'amatissimo attore canadese interpretava un giocatore d'azzardo che per ripianare i debiti è costretto ad allenare una squadra di ragazzini in difficoltà di Chicago.

Il regista di Creed III era proprio uno di questi ragazzini e nel corso di una recente intervista a The Hollywood Reporter ha ammesso che lavorare con Keanu Reeves è stata una delle esperienze più belle della sua vita anche perchè proprio grazie a lui ha avuto l'opportunità di incontrare anche Laurence Fishburne, il celebre interprete di Morpheus in Matrix.

"Mentre eravamo in produzione, Keanu ha portato tutto il cast fuori a cena e abbiamo avuto la possibilità di incontrare Laurence Fishburne. Ancora oggi, ricordo di aver pensato tra me e me con stupore: 'Immagino che questo sia ciò che le star del cinema lo fanno: portano i loro cast fuori a cena con altri grandi attori'. Tanto rispetto per Keanu e Laurence. È stato davvero un momento così bello con due dei miei eroi".

Intanto Keanu Reeves ha da poco concluso le riprese di Matrix 4 ed è già tornato a lavoro su un'altra celebre saga. L'attore è stato infatti avvistato per le strade di Berlino dove è attualmente in corso la produzione di John Wick 4.