Michael B. Jordan e Jamie Foxx nella prima immagine ufficiale di Just Mercy

È grazie a People che possiamo mostrarvi una primissima immagine ufficiale di Just Mercy, nuovo dramma d'autore scritto e diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) che vede protagonisti Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) e Jamie Foxx (Django Unchained).

Basato sul libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption di Bryan Stevenson, il film co-sceneggiato da Andrew Lanham vede Jordan nei panni di Stevenson, un avvocato laureatosi ad Harvard che si reca in Alabama aiutare e difendere tutti coloro che sono stati ingiustamente condannati nel corso degli anni con accuse mosse da motivi razzisti. Uno di questi è Walter McMillian, interpretato da Jamie Foxx, un lavoratore di pasta di legno condannato a morte per omicidio nonostante la presenza di molte prove che dimostrano la sua innocenza.



Parlando con People, Jordan ha rivelato: "Quello che più mi ha attratto di questo progetto è la possibilità di condividere con il pubblico l'importante lavoro fatto da Bryan e puntare i riflettori su tutti coloro che hanno subito le disuguaglianze e le implicazioni del nostro attuale sistema giustizia penale. È facile ignorare le statistiche; è più difficile quando ci metti un volto umano. Spero che dare più contesto a queste storture che accadono ormai da molto tempo possa donare alle persone un senso di apprezzamento più profondo per la libertà che si ha, ma anche motivarli a pretendere risposte per le molte ingiustizie che si verificano ancora oggi".



Continua: "Nell'interpretare Bryan ho cercato la sua vera essenza - misurata, compassionevole, ottimista, coraggiosa. È stato estremamente generoso con il tempo a sua disposizione, una vera luce guida in ogni sua fase. Quando parlo di lui, mi viene difficile trovare delle parole che siano abbastanza degne. Va da sé che si tratta di un uomo dal cuore enorme, intelligente e molto appassionato. Ma ci è voluto anche molto coraggio per affrontare questa lotta. È un vero eroe".



Poi torna a parlare della valenza socio-culturale del cinema: "Siamo su questa Terra per poco tempo, quindi il modo in cui si può creare un impatto e il come lo si possa usare per influenzare la vita delle persone in modo positivo - e ispirare le future generazioni - per me è davvero molto importante. Con il mio lavoro sto anche cercando di fare questo, perché ritengo che possa essere una perdita enorme non massimizzare questa opportunità di fare qualcosa di importane della mia vita e di farla contare in qualche modo".



Just Mercy vede nel cast anche Brie Larson e O'Shea Jackson, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 10 gennaio 2020. Sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Toronto Film Festival di settembre.