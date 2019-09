Michael B. Jordan e Jamie Foxx nel primo emozionante trailer de Il diritto di opporsi

La Warner Bros ha diffuso finalmente in rete il primo, emozionante trailer ufficiale di Just Mercy, che in Italia arriverà con il titolo Il diritto di opporsi, nuovo dramma dalle tinte legali scritto e diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) con protagonisti Michael B. Jordan e Jamie Foxx.

Tratto dal libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption di Bryan Stevenson, il film segue le gesta del giovane avvocato Stevenson (Jordan) e delle sua grande battaglia per la giustizia. Appena laureatosi ad Harvard, infatti, anziché scegliere impieghi redditizi il protagonista raggiunge l'Alabama con l'intenzione di difendere delle persone condannata ingiustamente. Nel film si approfondisce uno dei suoi primi e più controversi casi, quello di Walter McMillan (Foxx), condannato nel 1987 per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante le molte prove che dimostrassero la sua innocenza.



Parlando in precedenza de Il diritto di opporsi, Jordan ha dichiarato: "Siamo su questa Terra per poco tempo, quindi il modo in cui si può creare un impatto e il come lo si possa usare per influenzare la vita delle persone in modo positivo - e ispirare le future generazioni - per me è davvero molto importante. Con il mio lavoro sto anche cercando di fare questo, perché ritengo che possa essere una perdita enorme non massimizzare questa opportunità di fare qualcosa di importane della mia vita e di farla contare in qualche modo".



Nel cast del film troviamo anche Brie Larson, per un'uscita prevista in America il prossimo il 10 gennaio 2020, mentre in Italia arriverà a marzo dello stesso anno. Sarà presentato in anteprima mondiale nei prossimi giorni al Toronto International Film Festival.