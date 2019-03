Michael B. Jordan ingaggiato dalla Warner Bros. nel film Methuselah

L’attore statunitense, visto di recente sul grande schermo nel secondo capitolo spin-off Creed II, produrrà e sarà protagonista della pellicola targata Warner Bros. dal titolo “Methuselah”, basato sulla storia biblica di un uomo che visse 969 anni.

Jordan produrrà il lungometraggio con la sua compagnia di produzione Outlier Society, al fianco della Heyday di David Heyman e Jeffrey Clifford.

La Warner Bros. ha messo in cantiere questo progetto da diverso tempo, avviando le trattative con star di Hollywood come Will Smith e Tom Cruise. Zach Dean ha scritto una precedente sceneggiatura dopo essere stato investito del compito nel 2014. La bozza più recente, tuttavia, è stata ridisegnata da Tony Gilroy.

Il personaggio biblico di Matusalemme è riportato nella Genesi come figlio di Enoch, il quale visse per ben 365 anni. Le sceneggiature sopracitate si concentravano perlopiù sulle doti di sopravvivenza del protagonista.

Nel 2016 il portale Deadline aveva annunciato che il regista norvegese Joachim Rønning sarebbe stato contattato dalla Warner per salire in cabina di regia e dirigere Tom Cruise nel ruolo di Matusalemme, descritto come un uomo millenario che utilizzò il suo tempo sulla Terra per arricchire un set unico di capacità di sopravvivenza, di conoscenze, di linguaggio e di scienza, senza mostrare un minimo segno fisico del trascorrere del tempo. Da lì in poi, tuttavia, non si sono avute più notizie fino all’arrivo di questo importante aggiornamento che viene annunciato dallo stesso organo di informazione.

Per Michael B. Jordan è sicuramente un importante ingaggio che potrebbe potenzialmente lanciarlo per un nuovo franchise. L’attore è reduce, oltre che del successo di Creed II, del cinecomic dei Marvel Studios Black Panther, pellicola che all’ultima edizione degli Oscar è riuscita a portare a casa ben tre statuette nelle categorie di miglior scenografia, migliori costumi e miglior colonna sonora.

Deadline, infine, non fa alcuna menzione di Tony Gilroy, il quale nell’estate del 2017 veniva indicato come nuovo autore del copione, per cui non è ancora chiaro se al momento Gilroy è ancora a bordo o meno.