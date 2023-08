Michael B Jordan sarà un infetto in Io Sono Leggenda 2? La nuova teoria dei fan

Nonostante gli aggiornamenti del regista su Io Sono Leggenda 2, l'attesissimo sequel del film post-apocalittico non ha più fatto parlare di sé negli ultimi mesi; in compenso, scopriamo nuovi dettagli sulla partecipazione di Michel B Jordan, ricordato per Creed, Black Panther e The Wire!

Il sequel esplorerà un finale alternativo, ma non sappiamo quale ruolo interpreterà Jordan: una nuova teoria dei fan menziona un Darkseeker – l'ipotesi viene suggerita dalla lettura del romanzo omonimo –, o magari un personaggio totalmente umano. Infine, potrebbe recitare nei panni dell'antagonista.

"Ci rifacciamo al libro originale di Matheson" ha affermato lo sceneggiatore Akiva Goldsman, "così come al finale alternativo rispetto a quello visto sul grande schermo. Ciò a cui Matheson si riferiva era il tempo trascorso dall'uomo in quanto specie dominante, ora giunto al termine. Questo aspetto è davvero interessante e faremo di tutto per esplorarlo. Insomma, stavolta saremo molto fedeli al testo originale".

Diretto da Francis Lawrence, Io Sono Leggenda (I Am Legend in lingua originale) è un film del 2007 ma ambientato nel 2012, quando Robert Neville, unico sopravvissuto dopo una terribile pandemia, cerca di sopravvivere in un mondo in cui soltanto l'1% della popolazione è ancora immune. Riuscirà a trovare una cura al morbo? Nel cast, oltre a Will Smith nei panni del protagonista, figurano anche Alice Braga (Anna), Charlie Tahan (Ethan), Salli RIchardson (Zoe Neville) e altri talentuosi attori.

Non sappiamo quali di loro verranno riconfermati per il sequel, ma una cosa è certa: una star del film originale vuole tornare in Io Sono Leggenda 2.