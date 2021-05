Michael B. Jordan ha mai incontrato il suo leggendario omonimo? La risposta dell'attore

Grazie a film come Black Panther e serie come The Wire, negli anni Michael B. Jordan si è affermato come uno degli interpreti più importanti della sua generazione. Lo dimostrano la classifica dei 25 attori più influenti del 21° secolo secondo il New York Times e le recenti voci su un ingaggio nel reboot di Superman.

Nonostante questo, il suo nome continua a essere messo in ombra da una figura ancora più leggendaria, che resta la prima a cui si pensa al solo pronunciare quelle parole: stiamo parlando naturalmente dell'icona del basket Michael Jordan, e possiamo solo immaginare quante volte il pur bravo attore sia stato confuso con il leggendario atleta.

A questo punto la domanda è d'obbligo: Michael B. Jordan e il quasi omonimo campione si sono mai incontrati da vicino? È quello che ha chiesto all'attore, che nei giorni scorsi ha commentato il mancato Oscar a Chadwick Boseman, il conduttore Rich Eisen, nel corso del suo programma radiofonico. La risposta è visibile anche all'interno della notizia.

"No" ha ammesso Michael B. Jordan, anche se ha poi raccontato che un fugace incontro ravvicinato c'è effettivamente stato. "Penso che il momento in cui l'ho incontrato sia stato a un evento All-Star, ed è stato solo di passaggio. Gli ho stretto la mano e saranno stati letteralmente dieci secondi. Non penso nemmeno che lui sapesse chi ero io in quel momento."

Che sull'onda del successo dell'attore stia finalmente per giungere l'ora di un faccia a faccia, da pari a pari (o quasi), tra i due Jordan?