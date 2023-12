Michael B Jordan, incidente con la Ferrari per la star di Creed: cosa è successo

È stato pubblicato online un nuovo video relativo all’incidente di Michael B. Jordan con la sua Ferrari che mostra l’auto del protagonista di Creed affiancata a un’altra supercar prima di schiantarsi contro le auto parcheggiate lungo la fiancata della carreggiata. Per TMZ è ipotizzabile una sorta di sfida tra la macchina di Jordan e la seconda.

Dopo aver parlato dell’incidente che ha visto coinvolto Michael B. Jordan a bordo della sua Ferrari 812, torniamo a parlare dell’incidente per condividere il video pubblicato dal magazine scandalistico TMZ che mostra la ripresa dell’incidente effettuata da una macchina subito dietro quella dell’attore.

Nel video si vede l’auto dell’interprete di Wallace di The Wire che procede affiancata a quella che sembra un’altra Ferrari prima di schizzare contro la coda di auto posteggiate sul lato della strada urtando la Kia rimasta coinvolta nell’incidente.

TMZ ipotizza senza troppi giri di parole la possibilità che Jordan e il guidatore della macchina rossa stessero sfidandosi in una gara in pieno centro cittadino con la star di Hollywood che, dopo aver perso il controllo per un attimo, non sarebbe riuscito a raddrizzare la traiettoria in tempo.

Interrogato sull’accaduto dalla polizia intervenuta sul posto, Jordan, risultato negativo tanto all’assunzione di alcool quanto a quella di sostanze stupefacenti, non ha reso alcuna spiegazione.

Nel video che lasciamo in calce all’articolo non è possibile capire la velocità delle due automobili né tantomeno riuscire a capire la reale dinamica della vicenda e in attesa di scoprire cosa scoprirà in proposito la polizia di Loa Angeles, vi lasciamo alla recensione di Creed 3, suo debutto alla direzione di un lungometraggio.