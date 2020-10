Michael B. Jordan su Hollywood e razzismo: 'Ho la responsabilità di far cambiare le cose'

Il complesso rapporto tra razzismo e Stati Uniti è ormai un argomento all'ordine del giorno: in virtù di ciò sappiamo bene quanto anche il microcosmo hollywoodiano sia uno dei punti focali del discorso, soprattutto dopo le recenti polemiche per il nuovo regolamento degli Oscar. Ad esprimersi sulla questione è stato ora Michael B. Jordan.

La star di Black Panther ha parlato della situazione razzismo ad Hollywood ma soprattutto di quanto senta in prima persona la responsabilità di spingere per un cambiamento quanto più radicale possibile nel prossimo futuro dell'industria cinematografica.

"Come una sorta di custode sento la responsabilità di inaugurare un qualche tipo di cambiamento quando si parla della produzione di un film o del modo in cui si racconti una storia, del modo in cui l'adeguiamo alla nostra cultura, dando ad altri opportunità che noi magari non abbiamo avuto" ha spiegato Jordan.

Nelle parole dell'attore una grande presa di coscienza, dunque: Hollywood deve cambiare, ma devono essere gli attori neri i primi a spingere perché il cambiamento di cui sopra sia il più veloce e radicale possibile, senza fuggire dalle proprie responsabilità. Jordan, intanto, ha recentemente ricordato lo scomparso Chadwick Boseman, sua co-star in Black Panther; l'attore, inoltre, sarà prossimamente il regista di Creed 3.