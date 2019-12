Michael B. Jordan discute le possibilità di un Superman di colore

Nei giorni scorsi, Michael B. Jordan ha commentato le voci che lo vogliono come prossimo Superman, emerse dopo la notizia dell'addio di Henry Cavill a causa del nuovo percorso che l'Universo DC potrebbe intraprendere.

In una nuova intervista, però, Michael B. Jordan è tornato a toccare l'argomento, quando gli è stato chiesto se il mondo è pronto per un Superman di colore. L'attore, ha ribadito che comprende la preoccupazione del pubblico di fronte al cambiamento, ma ritiene che il mondo è pronto, soprattutto se le cose vengono fatte in un modo giusto e autentico.



Leggiamo dunque le dichiarazioni di Jordan: "Ci sono tanti supereroi di colore. Sono un fan dei fumetti, sono cresciuto con gli anime, la DC e la Marvel, quindi capisco i dubbi del pubblico di fronte a certi cambiamenti. Capisco la differenza. Clark Kent viene da questo e da quello, ha tutta la sua storia. Lo capisco. Se mai dovessi inserirmi in una situazione del genere, lo farei con quanta più cura e accortezza possibili. Penso che il mondo sia pronto a tanti cambiamenti. Non dico che sarò io. Non dico che questo è uno di quei cambiamenti. Non dico nulla.

Ci sono stati rumor su di me come Morpheus, Superman, Cyborg, Lanterna Verde, uno dei Power Rangers, un personaggio in DuckTales o nel reboot di Topolino e ogni altro prodotto lì fuori e io non posso mica interpretare tutti".



Ricordiamo che Jordan sarà il protagonista di Just Mercy (titolo italiano Il Diritto di Opporsi) al fianco di Jamie Foxx e Brie Larson e in uscita il 30 gennaio 2020.