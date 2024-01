Michael B Jordan, nuovi dettagli sul film top secret di Ryan Coogler: ci sono i vampiri?

In questi giorni vi abbiamo comunicato che Michael B. Jordan e Ryan Coogler lavoreranno nuovamente insieme per un film super top secret, l'ennesima collaborazione del duo dopo i film di Black Panther e di Creed.

Secondo quanto si legge ora sul The Hollywood Reporter, pare che il film - attualmente senza titolo - sia così talmente top secret che "i dirigenti degli studios e i possibili acquirenti sono stati costretti a recarsi in pellegrinaggio agli uffici di Beverly Hills della WME, l'agenzia che rappresenta Coogler e Jordan, per avere informazioni, dare un'occhiata alla sceneggiatura e ottenere maggiori dettagli." Come vi avevamo segnalato ieri, il progetto viene descritto come un "film di genere", con la storia che avrà un'ambientazione "d'epoca" non meglio specificata.

Questi dettagli di certo non restringono di molto il campo, ma grazie al noto giornalista Jeff Sneider (i cui scoop sulle riprese di Daredevil: Born Again sono stati confermati in queste ore proprio dal The Hollywood Reporter) potrebbe essere trapelata qualche informazione in più: nella sua newsletter, infatti, l'insider riferisce che il film ruoterà intorno ad uno o più vampiri, anche se questa è la sola informazione che l'accreditato scooper è riuscito ad ottenere.

Ricordiamo che Ryan Coogler ha scritto la sceneggiatura del film, di cui sarà anche regista e produttore principale insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. Michael B. Jordan sarà il protagonista, ma al momento non ci sono informazione relative al resto del cast.