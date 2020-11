Michael B. Jordan aprirà un profilo OnlyFans, ma per una buona causa

Michael B. Jordan ha deciso di creare un account su OnlyFans, la piattaforma di content subscriptions service britannica dove i creatori possono monetizzare i propri contenuti, ma non certo per un tornaconto personale. Dietro la sua decisione si cela infatti una causa più che lodevole.

È stato appena nominato Uomo più Sexy del 2020 secondo People, ma non è solo l'aspetto fisico a contare nel caso di Michael B. Jordan.

Ospite del Jimmi Kimmel Live, l'attore di Creed e Black Panther ha conversato di vari argomenti, dal suo nuovo titolo alla barba e i baffi che si era fatto crescere durante la quarantena...

"Non ho mai avuto il tempo di sedermi in un punto e farmi crescere una barba di quelle che non avevano bisogno di essere curate o cose simili, o dei baffi... Così durante la quarantena ho voluto vedere quanto riuscivo a farli crescere" racconta, e spiega che ha addirittura dato un nome ai suoi baffi (Murphy).

Così, scherzando e ridendo del fatto che "Murphy" attirerebbe probabilmente parecchia attenzione (e denaro) se avesse un proprio account OnlyFans, Jordan rivela che di avere per davvero programma la creazione di un profilo sulla celebre piattaforma (non solo per i suoi baffi, però).

"Ne aprirò davvero uno, ma vorrei che tutti i ricavati andassero a una scuola per barbieri, perché durante la quarantena, come sapete, ci sono state così tante attività e scuole che hanno dovuto chiudere".

Beh, questa è sicuramente un'ottima occasione per correre a iscriversi (se già non si ha un prolio), non trovate?