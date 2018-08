6 Underground, logo ufficiale del nuovo film Netflix di Michael Bay e Ryan Reynolds

Michael Bay, celebre regista di The Rock, Bad Boys e del franchise di Transformers, si unirà per la prima volta alla star Ryan Reynolds nella realizzazione del nuovo film Netfliz, 6 Underground.

Il regista ha pubblicato sul suo sito ufficiale la prima immagine del film, la cui uscita è prevista sulla celeberrima piattaforma di streaming on demand nel corso del 2019.

Il film - ovviamente action - è basato su un'idea originale degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, che saranno anche produttori esecutivi del progetto. I due hanno raggiunto fama mondiale per il loro irriverente lavoro sulle sceneggiature di Deadpool e Deadpool 2.

6 Underground rappresenta la prima collaborazione tra Skydance Media e Netflix per un lungometraggio ad alto budget, nonché il primo progetto Netflix sia per Michael Bay che per Ryan Reynolds. Il cast includerà anche Dave Franco (The Disaster Artist), Manuel Garcia-Rulfo (I Magnifici Sette), Adria Arjona (Pacific Rim: La Rivolta) e Corey Hawkins (Kong: Skull Island). David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno il film insieme a Bay.

Skydance ha una relazione di lunga data con Netflix, sviluppatasi nel mondo della televisione prima con la serie premiata con l'Emmy Grace and Frankie e poi con Altered Carbon.