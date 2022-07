Da Miami Vice a Point Break di Keanu Reeves: 10 film perfetti da guardare d'estate

Dopo aver scoperto 5 film segretamente connessi ad altre opere con le quali non hanno apparentemente alcun legame, vi proponiamo una nuova lista di titoli da scoprire: da Miami Vice a Point Break, i 10 film perfetti da guardare d'estate.

Dato che il grande cinema non va mai in vacanza, ecco una scorpacciata di titoli di tutti i gusti e generi dai quali potrete attingere per le vostre serate estive. Solo una piccola anticipazione: Lo Squalo di Steven Spielberg non ci sarà, in quanto si suppone che sia già l'appuntamento fisso di ogni estate cinefila che si rispetti. Discorso simile per Stand by me, che abbiamo citato recentemente nella lista dei 10 film tratti da Stephen King da recuperare assolutamente.

Buona lettura:

Miami Vice : massimo esponente delle palette espressioniste raggiungibili attraverso il digitale, il 'remake/reboot' di Miami Vice di Michael Mann è un thriller metropolitano il cui sguardo evade dei panorami cittadini alla ricerca di nuove ragioni e nuove regioni, letteralmente nuovi spazi da ammirare e nei quali rifugiarsi: poliziesco mascherato da melodramma (o viceversa), vi scalderà e vi rinfrescherà allo stesso tempo con i suoi club notturni, i motoscafi, Cuba, i mojito, le docce fredde senza vestiti e le spiagge piene di palme battute dal vento.

Vicky Christina Barcellona : abilmente diretta da Woody Allen col solito stile agile e immediato, è la storia delle turiste americane Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson), che arrivano nella bellissima città spagnola di Barcellona e vengono coinvolte in un complicato triangolo amoroso con il pittore Juan Antonio (Javier Bardem) e la sua ex moglie Maria Elena (Penélope Cruz, vincitrice del premio Oscar per la sua focosa performance).

Midsommar : Dopo un trauma inimmaginabile, Dani (Florence Pugh) accetta con riluttanza di partire per la Svezia insieme al suo ragazzo Christian (Jack Reynor) e al suo gruppo di amici per partecipare ad festival di mezza estate che si svolge ogni 90 anni. Tra gli horror più acclamati degli ultimi anni, Midsommar di Ari Aster è un incubo baciato dal sole estivo che riflette sulla perdita, l'abbandono e la fine dell'amore: una classica storia di maturazione estiva!

Quando la moglie è in vacanza : capolavoro di Billy Wilder con Marilyn Monroe e Tom Ewell, la storia di un padre di famiglia che durante una torrida estate newyorkese rimane a casa mentre sua moglie parte per le vacanze insieme a loro figlio. L'arrivo nel palazzo di una modella, che si trasferisce in affitto, renderà la vita del protagonista ancora più torrido...

La piscina : con Alain Delon, Romy Schneider, Jane Birkin e Maurice Ronet e ambientato nell'estate della Costa Azzurra, un dramma di gelosia sessuale e possesso ossessivo nel quale i magnifici corpi statuari dei protagonisti fanno a gara di bellezza con i panorami, le location e il design di scenografie e arredamenti.

Azor : un thriller decompresso e di assenze, ambientato nell'Argentina torrida e bollente sia per temperatura che politica, con la dittatura militare che è talmente onnipresente nella società da risultare quasi invisibile. Immaginate un 'Cuore di Tenebra', e per estensione un Apocalypse Now, scritto non da Joseph Conrad ma da John Le Carré e adattato per il cinema non da Coppola ma da Mariano Llinás, il genio argentino dietron Historias extraordinarias e La Flor.

Y tu Mamá También : ambientato nel corso di un'estate, è il viaggio-vacanza di avventure quotidiane e scoperte sessuali di due diciassettenne messicani, Julio (Gael García Bernal) e Tenoch (Diego Luna), che si ritrovano coinvolti in un ménage à trois con una donna più grande, Luisa (Maribel Verdú). Diretto da Alfonso Cuarón.

Before Midnight : travolgente capitolo finale di una delle trilogie più famose della storia del cinema, racconta la 'terza fase' dell'amore tra Jesse e Celine (interpretati da Ethan Hawke e Julie Delpy nell'arco di diciotto anni) ed è ambientato nel corso di una vacanza in Grecia. Un film di dialoghi, passeggiate, cene a lume di candela, clamorose litigate e dolci rappacificazioni.

L'estate di Kikujiro : il famoso dualismo di Takeshi Kitano gli ha permesso, nel corso della sua lunga carriera, di passare agilmente dagli yakuza movie come Violent Cop e Hanabi a drammi introspettivi e commedie esilaranti: L'estate di Kikujiro è un mix perfetto delle anime kitaniane.

: il famoso dualismo di Takeshi Kitano gli ha permesso, nel corso della sua lunga carriera, di passare agilmente dagli yakuza movie come Violent Cop e Hanabi a drammi introspettivi e commedie esilaranti: L'estate di Kikujiro è un mix perfetto delle anime kitaniane. Point Break: diretto magistralmente dalla magistrale Kathryn Bigelow e prodotto da James Cameron, è la storia di un agente dell'FBI di Los Angeles, Johnny Utah (Keanu Reeves) che si infiltra in una banda di rapinatori che agisce nascosta dietro una serie di maschere di gomma di ex Presidenti degli Stati Uniti. Secondo le indagini i rapinatori sono surfisti che con i furti finanziano la loro 'bella vita', ma una volta nel gruppo Johnny stringerà amicizia con il leader, Bodhi, interpretato da Patrick Swayze.

