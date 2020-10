Da Miami Magma a Dante's Peak: ecco i film da non perdere sulle catastrofi naturali

Questa sera va in onda su Cielo Miami Magma, un film del 2011 incentrato sulle vicende di una vulcanologa che cerca di fermare in ogni modo una trivellazione petrolifera che potrebbe risvegliare un supervulcano nella città di Miami.

Questa non è di certo l'unica pellicola dedicata ad un possibile disastro naturale. Come possiamo dimenticare ad esempio The Day After Tomorrow, il film del 2004 diretto da Roland Emmerich che servendosi di uno scenario apocalittico come quello di un'imminente era glaciale, tenta di esemplificare il millenario scontro tra uomo e nature.

Altro film da non perdere è Dante’s Peak – La furia della Montagna, sempre incentrato sulla figura di un vulcanologo interpretato da Pierce Brosnan che viene inviato a studiare un vulcano inattivo che dà segni di risveglio. Sia per la trama che per l'anno di uscita, questa pellicola ha varie assonanze con Vulcano - Los Angeles 1997 con protagonisti Tommy Lee Jones e Anne Heche.

Come possiamo poi non citare Armageddon - Giudizio finale e Deep Impact che usciti nelle sale cinematografiche a pochi mesi di distanza, si concentrano sull'impatto fatale di un asteroide sulla Terra. The Impossible invece che ha come protagonisti Naomi Watts e Ewan McGregor, racconta la storia vera di una famiglia colpita dallo tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano. L'ultimo film che poi vi consigliamo è 2012, sempre diretto da Roland Emmerich, che ispirandosi all'incredibile profezia dei Maya, racconta un'incredibile catastrofe che colpisce il nostro pianeta.