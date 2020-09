Sulla Mia Pelle, Ilaria Cucchi sconvolta da Alessandro Borghi: 'Sei uguale a Stefano'

Incaricarsi di impersonare Stefano Cucchi fu un atto di grosso coraggio da parte di Alessandro Borghi: l'attore si fece carico di un personaggio doloroso, sofferto e, soprattutto, epicentro di battaglie legali e polemiche che ancora oggi non hanno smesso di essere argomento di scontro.

Un compito, quello di essere il protagonista di Sulla Mia Pelle, che non poteva dunque essere portato avanti con leggerezza: Alessandro Borghi questo lo sapeva benissimo e l'impegno ce l'ha messo tutto, come testimoniano i giudizi a dir poco entusiastici riservati alla sua performance.

Sulla Mia Pelle è di fatto stato il trampolino di lancio definitivo per la carriera di quello che possiamo ritenere senza troppi dubbi uno dei migliori attori italiani della sua generazione. A riprova di quanto buona sia stata la prova di Borghi nei panni di Stefano Cucchi arrivò infatti, dopo l'uscita del film, il commento sbalordito di Ilaria Cucchi: "Non so come tu abbia fatto, ma sei identico a lui" furono le parole della sorella di Stefano.

Cosa pensate di Sulla Mia Pelle? Credete sia un buon film al di là della prova offerta da Alessandro Borghi? Avete apprezzato il modo in cui l'attore si calò nei panni di Stefano Cucchi? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, abbiamo visto come il regista di Sulla Mia Pelle stia avendo difficoltà a trovare lavoro.