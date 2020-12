MGM pronta alla vendita del suo catalogo: 007 James Bond e Rocky cambieranno casa!

I recenti rumor sulla potenziale vendita di No time to die ai servizi streaming trovano maggiore concretezza con la nuova bomba del Wall Street Journal, che in un pezzo di nuova pubblicazione dichiara in vendita la MGM.

Secondo un rapporto del celebre quotidiano finanziario, infatti, la MGM avrebbe coinvolto due banche di investimento per esplorare una possibile vendita. Lo studio è da anni al centro di 'voci di mercato' e gli analisti hanno affermato che i colloqui subiranno un'accelerazione nel 2021, dopo l'uscita del nuovo capitolo della saga di James Bond.

Il valore di mercato di MGM si aggira intorno ai $5,5 miliardi di dollari, e include qualcosa che potrebbe fare gola a diversi studi cinematografici: stiamo parlando ovviamente del suo catalogo, che comprende oltre al franchise di James Bond anche un'ambita libreria di titoli amatissimi, incluse le saghe di Terminator e Rocky, oltre che il successo televisivo The Handmaid’s Tale.

Queste IP sono molto attraenti soprattutto per gli acquirenti che cercano di sfruttare i contenuti su piattaforme di streaming, in particolare in un anno in cui la pandemia ha devastato il modello di distribuzione nelle sale. Il report sostiene anche che Kevin Ulrich, presidente del consiglio di amministrazione di MGM e capo dell'hedge fund di New York Anchorage Capital, si trovi in una posizione difficile poiché altri investitori MGM stanno cercando di vendere la loro quota. Lo studio è rimasto senza un CEO da quando Gary Barber ha lasciato nel marzo 2018 dopo sette anni alla guida.

