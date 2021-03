MGM, guardate il nuovo logo con Leo il leone aggiornato grazie alla CGI!

Nonostante la tendenza sia quella di semplificare i propri loghi, le major cinematografiche continuano a resistere a quest'impulso. Metro-Goldwyn-Mayer ha svelato un logo nuovo di zecca, in cui lo studio mantiene il design da art déco dorato e senza tempo che ha definito il marchio dal 1924 ad oggi, facendolo conoscere in tutto il mondo.

Famosa in tutto il mondo per aver prodotto franchise come James Bond, The Handmaid's Tale e Rocky, gli studi della MGM sono stati fondati nell'epoca dei film muti. Nonostante i cambiamenti di Hollywood nel corso dell'ultimo secolo, MGM Studios è rimasta fedele alle sue radici, presentando sempre Leo il leone, la sua inconfondibile mascotte. Il ruggito del felino è accompagnato dalla scritta in latino 'Ars Gratia Artis' o in inglese 'Art for Art's Sake'.



Tuttavia questa è la prima volta che Leo il leone viene reinventato in CGI in più di sei decenni di storia. Il logo mantiene lo stesso tradizionale design, filtrando i toni seppia e modernizzando il logo. MGM ha lavorato con Baked Studios, con sede a Culver City, per il nuovo look.

"Si tratta di un'evoluzione non una rivoluzione" ha dichiarato Stephen Bruno, chief marketing officer di MGM.

Aggiornare un logo di quasi 100 anni di storia 'è stato un po' spaventoso' come ha ammesso Bruno:"Ma tutto ciò di cui avevamo bisogno per evolverlo e farlo sembrare moderno era già incorporato nel logo all'interno del marchio".



Scoprite il tributo per i 90 anni di MGM e il film che Metro-Goldwyn-Mayer produrrà sulla vicenda Game Stop/Reddit.