Metroid, Brie Larson continua la sua crociata per il film: 'Fatelo accadere!'

Ormai siamo tutti consapevoli dello spirito nerd e geek dell'amatissima Brie Larson, interprete di Captain Marvel. È una star cresciuta sicuramente con il cinema ma anche a pena e Nintendo, grande amante di Animal Crossing, Super Mario e anche di Metroid, tanto che vorrebbe interpretare una parte in eventuali trasposizioni cinematografiche.

Accantonato però per il momento il sogno di doppiare o interpretare in performance capture qualche abitante del regno animale dell'IP Nintendo, la Larson ha recentemente rivelato di amare profondamente la saga di Samus Aran, personaggio a lei molto vicino e di cui amerebbe vestirne i panni sul grande schermo, in un adattamento live-action.



A seguito delle sue parole, l'attentissimo BossLogic non ha persona tempo e ha creato una delle sue fantastiche fan art, ovviamente dedicata proprio a Brie Larson nel ruolo della combattiva e straordinaria Samus Aran. L'abbiamo già mostrata ieri nella news dedicata alle parole dell'attrice su Metroid, ma oggi la star ha direttamente condiviso tramite Twitter la creazione di BossLogic, tornando ancora una volta a chiedere a gran voce un film su Metroid: "Fatelo accadere", ha scritto.



Queste, comunque, le esatte parole della Larson durante un'intervista con Gary Whitta, il cui talk show si svolge proprio all'interno dell'ultimo Animal Crossing: "Mi piacerebbe davvero tanto. Due anni fa mi sono vestita da Samus per Halloween. "Era una costume da 20 dollari che avevo comprato su Amazon, una cosa da nulla, ma ero molto eccitata e ho postato una foto. Credo ai averla condivisa su Instagram, è un sacco di gente mi ha scritto 'Wow!'. Era il personaggio che usavo sempre in Super Smash Bros e la adoro. Da lì è iniziato tutto e io non ho mai frenato quella storia, voglio assolutamente partecipare a quel film" ha aggiunto la Larson, per poi rivolgersi direttamente a Nintendo: "Perciò Nintendo, te lo dico ancora una volta, a me piacerebbe farlo!"

