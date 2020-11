MeToo, Vanessa Kirby:'Ha cambiato l'industria cinematografica per le donne'

Vanessa Kirby ha elogiato il movimento MeToo per aver cambiato il panorama dell'industria cinematografica per le donne in tutto il mondo. In seguito alle accuse di molestie sessuali rivolte a Harvey Weinstein sono state portate alla luce innumerevoli racconti di molestie e discriminazioni nel settore a Hollywood e non solo.

Inoltre il MeToo ha contribuito a modificare il tipo di ruoli offerti alle donne in tutto il mondo, come sottolinea la star di The Crown a Esquire:"Prima penso che le persone accettassero semplicemente che gli uomini sono eroi, che fanno un percorso, sono i protagonisti e le donne sono i ruoli secondari: la moglie, la ragazza. Ma ora c'è un desiderio attivo per le persone al potere di creare parti completamente realizzate, tridimensionali per le donne. E la consapevolezza che i film guidati da donne possono fare soldi".



Kirby ha continuato il suo discorso:"Sono davvero entusiasta di questo. Ci sono così tante storie sulle donne che non sono state raccontate. E non si tratta di mettere la donna in un ruolo maschile e farle interpretare l'equivalente del maschio alfa. Con cui anche io non riesco ad identificarmi. Non mi sento come se riconoscessi quella persona, questa donna invincibile. Voglio vedere donne che sono esseri umani. Voglio vedere quei grandi percorsi davvero crudi che i personaggi femminili hanno avuto. Sento davvero che sia la mia missione, interpretare un ruolo per riportarlo indietro".

Vanessa Kirby è nota soprattutto per il ruolo della principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown.

Nel 2020 Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per la sua performance in Pieces of a Woman.