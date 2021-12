Metal Men, in sviluppo un film animato dai registi Ron Clements e John Musker

Warner Bros. sta lavorando ad un prossimo film animato intitolato Metal Men con le leggende dell'animazione Ron Clements e John Musker, il brillante team che ha trascorso decenni alla Disney realizzando film come La sirenetta, Aladdin e La principessa e il ranocchio.

Il duo, che girerà la pellicola, collaborerà con Celeste Ballard ovvero la sceneggiatrice di Space Jam: New Legends.



Nessun dettaglio di trama è stato svelato, ma il film sarà basato sugli eroi DC Comics creati da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1962. William Magnus sarà il protagonista insieme alle sue brillanti creazioni: sei robot altamente avanzati che hanno poteri e personalità associati ai loro rispettivi metalli: oro, ferro, piombo, stagno, mercurio e platino.



Il gruppo ha fatto frequenti apparizioni in tutto l'Universo DC anche in varie serie animate negli anni '90 e 2000. I dettagli della nuova versione non sono stati rivelati, ma il mezzo di animazione e il team creativo coinvolto genera già alcune aspettative.

Warner Animation Group produrrà il film, dopo DC League of Super-Pets, Warner. Bros Animation sarebbe quindi interessata a questa insolita squadra di robot creati dal dottor Will Magnus. Date un'occhiata alle prime immagini di DC League of Super Pets in attesa di scoprire ulteriori dettagli e fateci sapere nei commenti se siete curiosi di vedere questo film! Vi lasciamo con tutti i film di animazione DC in arrivo nel 2022.