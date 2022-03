Metal Lords: Netflix svela le prime foto del nuovo film dal creatore di Game of Thrones

A ben due anni dall annuncio di Metal Lords, il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali del nuovo film scritto da DB Weiss, co-creatore di Game of Thrones.

Il film segue tre studenti delle superiori, interpretati da Adrian Greensmith, Jaeden Martell e Isis Hainsworth, che formano una band heavy metal chiamata Skullfucker. Avendo problemi sia a scuola che a casa, l'improbabile trio si iscriverà al torneo liceale chiamato 'Battle of Bands' e tenterà di conquistare la corona in una scuola in cui a nessuno piace il metal. Oltre alle prime immagini, che restituiscono il primo sguardo ai tre personaggi principali, Netflix ha anche rivelato la data di uscita del film, l'8 aprile.

Metal Lords è diretto da Peter Sollett, che in precedenza aveva diretto Infinite Playlist di Nick & Norah, con Michael Cera e Kat Dennings, mentre il fondatore di Rage Against the Machine Tom Morello è stato produttore musicale esecutivo del progetto.

Ricordiamo che questo non è l'unico progetto Netflix in arrivo dagli ex autori di Game of Thrones: insieme al co-creatore David Benioff, infatti, Weiss sta anche adattando il romanzo di fantascienza The Three-Body Problem, in una serie tv a dir poco ambiziosa che avrà per protagonisti Eiza González, Benedict Wong e John Bradley; inoltre i due autori stanno anche co-producendo The Overstory con Hugh Jackman e hanno recentemente diretto The Chair, con Sandra Oh: tutti questi progetti sono il frutto del contratto a nove cifre firmato con Netflix nel 2019.