Metal Lords, anche Jaeden Martell nel film di Benioff e Weiss: ecco il resto del cast

È stato finalmente reso noto il cast di Metal Lords il film Netflix scritto e prodotto dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, e tra protagonisti vi è anche l'attore di Cena con Delitto e Defending Jacob Jaeden Martell.

Lo scorso aprile era stato annunciato lo sviluppo di Metal Lords, pellicola che avrebbe segnato la prima collaborazione cinematografica tra Benioff e Weiss e la piattaforma streaming Netflix.

Fino ad oggi, tuttavia, non avevamo avuto ulteriori aggiornamenti in merito, e solo nelle ultime ore sono arrivati i primi annunci di casting.

Ad unirsi al progetto diretto da Peter Sollett (Nick & Norah - Tutto Accadde in Una Notte, Long Way Home), sono Jaeden Martell (Knives Out - Cena con Delitto, Defending Jacob), Isis Hainsworth IIl Concorso, Emma.) e Adrian Greensmith (Whitney Woerz: Little Bit More).

La pellicola racconterà la storia di "due ragazzi che vogliono mettere su un gruppo metal in un liceo in cui del metal interessa esattamente a due persone di numero".

Benioff e Weiss sono autori della sceneggiatura del film, oltre che produttori assieme a Greg Shapiro, Bernie Caulfield, Robin Fisichella e il musicista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave Tom Morello.

Metal Lords dovrebbe fare il suo debutto su Netflix verso fine anno.