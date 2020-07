Metal Gear Solid, sale l'hype per il film live-action con queste nuove immagini!

Spesso le concept art rimangono soltanto sulla carta e non si concretizzano nel film ma sono certamente un'indicazione interessante sulla direzione che sta prendendo la lavorazione. Il thread condiviso da Jordan Vogt-Roberts sembra solo all'inizio e le indicazioni per i fan sono davvero interessanti. Non è chiaro se al culmine di tutto questo materiale condiviso ci sia un annuncio importante che riguarda il film ma è chiaro che i fan sono in attesa di ulteriori novità su questo progetto. "Si tratta di qualcosa di difficile, fare qualsiasi film girato a Hollywood è difficile. Fare qualcosa come Metal Gear Solid... è così complesso quindi è ancora più difficile. Ecco perchè sto cercando di farlo per un budget dove puoi fare una versione di Metal Gear non sterilizzata" dichiarò tempo fa Vogt-Roberts. Al momento tuttavia, a parte la notizia di Jordan Vogt-Roberts alla regia , non è stato annunciato alcun casting per il film, quindi i lavori probabilmente sono ancora in alto mare. Nelle prossime settimane se ne potrà sapere qualcosa in più. A maggio spuntò un concept art del film con Solid Snake disperato mentre a dicembre Jordan Vogt-Roberts parlò dell'aderenza di Metal Gear Solid al videogioco .

