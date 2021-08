Metal Gear Solid: Oscar Isaac è strepitoso nei panni di Solid Snake in questa fan-art

Un nuovissimo poster fan-made per l'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid trasforma l'acclamato attore Oscar Isaac nel leggendario agente delle forze speciali Solid Snake.

I fan hanno visto ben poco dello sviluppo del film di Metal Gear Solid al di là di alcuni concept art ispirati al celebre videogame di Hideo Kojima, ma l'artista digitale samuel_cheve ha deciso di realizzare un poster per l'adattamento hollywoodiano: come potete vedere nel post in calce all'articolo, la locandina immagina Osar Isaac nei panni del brizzolato Solid Snake. Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che il film di Metal Gear Solid è ufficiale e sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts, apprezzato cineasta dietro Kong: Skull Island. Isaac vestirà i panni di uno dei personaggi principali della serie, Solid Snake, uno stoico agente delle forze speciali clonato dal dna del più grande soldato della storia, Big Boss: come lui, Snake è un esperto in infiltrazioni e combattimenti ravvicinati, un asso nelle missioni tattiche furtive e addestrato nell'utilizzo di qualsiasi arma, stile di combattimento corpo a corpo e nell'uso dei gadget più disparati.

Non ci sono dettagli sulla trama, ma il regista in un'intervista di giugno 2021 si è detto intenzionato a creare un nuovo tipo di azione con il film di Metal Gear Solid. Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento: Oscar Isaac, lo ricordiamo, sarà visto prossimamente nel remake di Dune e nella nuova serie tv Marvel Studios Moon Knight, in uscita su Disney+.