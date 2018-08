Metal Gear Solid, Jordan Vogt Roberts condivide più di 30 concept art del film

Per festeggiare il 31° Anniversario dell'uscita di Metal Gear Solid, il regista Jordan Vogt Roberts (Kong: Skull Island) ha condiviso per buona parte di luglio e i primi di agosto tantissimi concept art dell'annunciato adattamento cinematografico dell'amatissima opera videoludica di Hideo Kojima.

Stiamo parlando di più di trenta concept art dedicati al mondo e ai personaggi di Metal Gear Solid, che a dire la verità non si limitano soltanto al primo capitolo della saga, mostrandoci quindi soltanto Solid Snake, Mother Base o Grey Fox, ma vanno persino più indietro, fino a Metal Gear Solid 3: Snake Eater, che -lo ricordiamo- nella serie, in termini temporali, è il primo capitolo, quello con protagonista Naked Snake, poi divenuto Big Boss.



Proprio nei concept vediamo almeno tre immagini dedicate infatti al magnifico scontro finale con la sua maestra d'armi conosciuta come The Boss. I fan del videogioco ricorderanno benissimo l'incontro decisivo tra i due: un duello stealth in un campo di Stelle di Betlemme bianche, ondeggianti al vento, probabilmente tra gli scontri più evocativi e affascinanti dell'intera seria. Resta inoltre importantissimo perché si decreta con l'uccisione di The Boss il passaggio di testimone a Naked Snake, che da quel momento viene chiamato Big Boss, il nucleo del progetto di clonazione Les Enfants Terribles da quale poi nascono Solid Snake, Liquid Snake e Solidus Snake e prende il via la saga dei fratelli serpenti.



Parlando di Metal Gear Solid, comunque, poche settimana fa il regista dichiarava: "Sapete, la cosa per cui do molto credito ai nostri produttori e che, quando entrai a proporre il progetto, dissi "accettiamo il fatto che Metal Gear è pieno di elementi strani". Abbracciamo il fatto che la serie contenga elementi soprannaturali e anche orrorifici. Abbracciamo tutte le stranezze e idiosincrasie giapponesi incorniciate attorno a quel mondo serioso e inseriamoci tutto, così da sviluppare un prodotto unico da qualsiasi altra cosa, che rappresenti e sia fedele alla sua natura, la stessa che ha fatto in modo che se ne innamorassero così tante persone. Facciamo questo, invece di provare a renderlo qualcos'altro che non è".



Jordan Vogt Roberts ha comunque avuto un forte endorsement da parte di Hideo Kojima, che ricordiamo collaborerà anche allo sviluppo del film. E date le parole e le promesse del regista e l'ottimo rapporto di lavoro che lo lega a Kojima, non vediamo davvero l'ora di scoprire di più sull'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid.