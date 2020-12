Metal Gear Solid, il film si farà: Oscar Isaac vestirà i panni di Solid Snake

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, riportata in esclusiva dall'affidabile e informato Deadline, ma a quanto pare il film su Metal Gear Solid in sviluppo da anni presso Sony Pictures avrebbe recentemente ottenuto un importante slancio in avanti, tant'è che sarebbe stato anche scelto in via ufficiale il protagonista.

Nei panni di Solid Snake, come riporta l'outlet americano, troveremo infatti il talentuoso e sempre più in ascesa Oscar Isaac, che recentemente è entrato anche in trattative con i Marvel Studios per vestire i panni di Moon Knight nell'omonima serie live-action targata Disney+. Insomma, un'entrata a gamba tesa e con tanto entusiasmo nel mondo dell'intrattenimento mainstream dopo aver partecipato già a Star Wars e alla saga degli X-Men.



Il nome di Isaac era già stato fatto in passato da Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), regista dell'adattamento di Metal Gear Solid, che ricordiamo essere la trasposizione dell'omonimo videogioco creato dal geniale Hideo Kojima. Diceva l'autore a marzo dello scorso anno:



"A tutti quelli che mi chiedono cosa penso di Oscar Isaac come Solid Snake. Il processo di casting del protagonista non è ancora iniziato, ma chiedete a Bosslogic dove ha preso l'idea per quel fantastico modello. Ora la parola spetta ad Oscar".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.