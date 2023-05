Met Gala, Jared Leto si è presentato... vestito da gatto!

Il Met Gala è uno degli appuntamenti più importanti della mondanità americana, annuale raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York e occasione per sfoggiare look ambiziosi ed eccentrici. Anche l'edizione del 2023 ha attirato su di sé le attenzioni del mondo. Una star in particolare.

Il premio Oscar Jared Leto - che in estate inizierà le riprese di Tron Ares - si è presentato alla serata indossando un bizzarro costume da gatto bianco con gli occhi azzurri. Il tema della serata era l'omaggio a Karl Lagerfeld per il suo contributo al mondo della moda e per l'apertura della nuova mostra primaverile del Costume Institute, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.



E quale modo migliore per onorare Lagerfeld, indossando il costume di Choupette, la celebre gatta tanto amata dallo stilista?

E Leto non è stato l'unico. La famosa cantante e rapper Doja Cat alla serata di gala si è presentata con un vestito argentato e tempestato di gemme, con orecchie e un viso felino protesico, con artigli affilati.



Come ogni anno, le star di Hollywood, della musica e della tv americana hanno partecipato al red carpet dell'evento sfoggiando diversi look delle firme più importanti della moda, attirando l'attenzione di fan, addetti ai lavori e social.



Non perdetevi online la foto di Jared Leto/Joker che somiglia a Sgt. Pepper dei Beatles!