Met Gala, Bill Nighy nega la storia d'amore con Anna Wintour:'Siamo grandi amici'

La star di Love Actually Bill Nighy ha partecipato alla cerimonia del Met Gala a New York in compagnia della direttrice di Vogue America, Anna Wintour. La presenza della coppia di star sul red carpet dell'evento ha scatenato il gossip nei minuti immediatamente successivi alla loro apparizione alla serata.

Tuttavia, il portavoce di Bill Nighy ha negato ufficialmente a People la relazione con Wintour:"Non hanno una relazione. Sono semplicemente grandi amici da due decenni".



Nessuna nuova storia d'amore romantica in corso, come ha dichiarato ufficialmente l'entourage dell'attore.

Storica direttrice di Vogue America dal lontano 1988, Anna Wintour è divorziata dall'ex marito David Shaffer, con il quale ha avuto i suoi due figli Charles e Bee nel 1999. Successivamente ha frequentato l'azionista Shelby Bryan fino al 2020, anno in cui la relazione si è interrotta. Anna Wintour ha ispirato il personaggio di Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada. Meryl Streep ha dichiarato di essersi sentita orribile interpretando il personaggio.



Bill Nighy ha avuto una longeva relazione con Diana Quick dagli anni '80 sino al 2008, con la quale ha avuto la figlia Mary.

Alla serata del Met Gala di New York, Wintour e Nighy si sono presentati con look molto eleganti: la direttrice di Vogue America si è presentata con un soprabito fantasia sopra una gonna argentata lunga fino al pavimento, mentre Bill Nighy indossava un abito scuro abbinato ad una cravatta blu e una camicia bianca.

Nel 2019 Bill Nighy è entrato nel cast di Emma, nuovo adattamento di Jane Austen, con Mia Goth.