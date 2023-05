Met Gala 2023, Penélope Cruz scherza:'Javier Bardem è impazzito quando mi ha vista'

Penélope Cruz è stata intervistata sul red carpet del Met Gala 2023 e ha raccontato ironicamente la reazione avuta dal marito Javier Bardem, quando l'ha vista indossare l'abito della serata nella quale il tema era un omaggio a Karl Lagerfeld. Per l'occasione Cruz ha indossato un abito vintage firmato Chanel.

"È impazzito" ha dichiarato sorridente l'attrice premio Oscar "È un grande fan". La star spagnola ha indossato un abito color menta trasparente con il cappuccio, apparso nella collezione primavera/estate 1988 di Chanel ed originariamente indossato dalla top model francese Inès de La Fressange. Cruz ha raccontato l'ultima volta in cui ha visto Lagerfeld:"È stata una passeggiata che abbiamo fatto di notte a Central Park, la notte del suo ultimo show... era lo show sull'Egitto. Non dimenticherò mai quella notte. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto".



E la scelta dell'abito? "Sapevo di quest'abito prima ma quando ho saputo che avremmo avuto l'opportunità di ricreare uno dei look di Karl, da qualsiasi collezione, è stato molto difficile decidere perché mi piace ogni singola cosa che abbia mai fatto. Alla fine, eravamo tipo in cinque per decidere quale e alla fine abbiamo decretato che questo era quello giusto". L'abito è stato abbinato ad una cintura coordinata con la stampa del logo Chanel e impreziosita da una fibbia di perle.



Penélope Cruz e Javier Bardem - tempo fa esiliato sul divano per colpa di Escobar, il film nel quale l'attore interpreta il celebre narcotrafficante - hanno una relazione dal 2007 e si sono successivamente sposati nel 2010: la coppia ha due figli, Leonardo e Luna.

A dicembre è stato pubblicato in digitale il film con Penélope Cruz di Emanuele Crialese, L'immensità.