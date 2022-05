Met Gala 2022, Kim Kardashian ha perso 7 chili per indossare l'abito di Marilyn Monroe

Kim Kardashian ha incantato i presenti sul red carpet del Met Gala 2022, che si è svolto questa notte a New York. Kardashian per l'occasione ha sfoggiato l'abito originale che indossò Marilyn Monroe nel 1962 alla festa di compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, quando cantò Happy Birthday, Mr. President.

Per poter indossare l'abito, Kardashian si è sottoposta ad un programma dietetico davvero rigoroso, perdendo 7 chili.

Monroe indossò il vestito per il compleanno di JFK al Madison Square Garden, la sera del 19 maggio 1962, tre mesi prima della sua morte.



Dopo l'abito che ha incuriosito il gala di settembre, che ha generato anche diversi meme di Kardashian come Batman, la scorsa settimana la modella e imprenditrice ha viaggiato con il fidanzato Pete Davidson fino a Orlando, in Florida, per visitare il museo di Ripley's Believe It or Not per poter dare un'occhiata proprio all'abito di Marilyn, creato da Jean Louis sulla base di uno schizzo di Bob Mackie e dal valore originario di 1.440 dollari.



Per il Met Gala, Kim Kardashian ha scelto d'indossare l'abito con un look semplice, con i capelli tinti di biondo e orecchini di Cartier in oro e diamanti e una pelliccia bianca portata intorno ai gomiti:"L'idea mi è venuta dopo il gala di settembre dell'anno scorso. Ho pensato 'Qual è la cosa più americana che ti viene in mente?' Ed era Marilyn Monroe".



Ha dovuto perdere diversi chili per poter indossare l'abito:"Non sono morta di fame però sono stata molto rigorosa. Volevo piangere lacrime di gioia quando è salito".

