E se Ben Solo avesse messo incinta Rey sul finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Di teoria su Star Wars ne abbiamo sentite di tutti i colori in mezzo secolo di storia del franchise, ma quella che sta circolando negli ultimi giorni su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker suona così assurda da sfiorare quasi il trash.

Andiamo un attimo con ordine: ricorderete sicuramente tutti la scena della definitiva sconfitta di Palpatine, con l'ormai ex-Kylo Ren che si sacrifica compiendo lo sforzo estremo per far resuscitare Rey, morta per essersi praticamente privata di ogni forza nella battaglia contro l'Imperatore.

Si tratta probabilmente della scena più discussa dell'intera trilogia sequel, soprattutto per la suddetta resurrezione di Rey ma anche per il bacio abbastanza telefonato tra i due protagonisti: ebbene, la teoria di cui andiamo a parlarvi non fa che aggiungere altro pepe alla situazione, rischiando sul serio di far esplodere tutto (qualora decidiate di prenderla sul serio, naturalmente).

Secondo alcuni, infatti, il gesto con cui Ben appoggia la mano sul ventre di Rey per trasferirle la sua Forza non sarebbe casuale: sono in molti, infatti, a pensare che la nipote di Palpatine sia incinta del figlio del suo ex-nemico, con modalità del tutto simili a quelle con le quali Shmi concepì Anakin.

Un nuovo figlio della Forza in arrivo, dunque? In tutta onestà ci sembra una teoria alquanto improbabile, ma insomma… Mai dire mai!