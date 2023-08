Messi festeggia i gol come i supereroi Marvel: Thor, Spider-Man e Black Panther

Una delle notizie più importanti dell’estate sportiva è stata rappresentata dal passaggio di Lionel Messi al campionato statunitense e più precisamente all’Inter Miami di Beckham. Oltre alle sue prestazioni sul campo, stanno diventando virali le esultanze dell’argentino che, dopo ogni goal, ha preso a imitare un personaggio dell’MCU diverso.

Dopo aver segnalato i prossimi prodotti della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare del franchise per riportare una curiosità che non ha a che fare con nuove opere o con i protagonisti di quelle già pubblicate.

Lionel Messi, fresco campione del mondo con la sua Argentina, è un nuovo giocatore della squadra di Miami che milita nel campionato di calcio nordamericano.

Gli Straordinari risultati che La Pulce sta ottenendo in campo, non sono però l’unico motivo per cui il nome di Messi sta rimbalzando sul web e in particolare sulle reti sociali. L’ex del Barcellona e del Paris Saint-Germain infatti, ha cominciato ad esultare come i personaggi dei film Marvel a seguito di ogni goal segnato, volgendo lo sguardo, spesso e volentieri, in direzione del patron della compagine calcistica.

Ecco dunque, Messi Thor, Messi Black Panther e Messi Spider-Man, a dimostrazione che si può essere professionali e che si possono ottenere dei risultati stupefacenti, anche continuando a divertirsi.

Ora non ci resta da far altro che sintonizzarci sulla prossima partita in cui Messi sarà in campo, per goderci tanto le sue abilità tecniche quanto la sua prossima esultanza legata, probabilmente, ancora una volta al Marvel Cinematic Universe.

Chi ci troveremo di fronte questa volta? Iron Man, Hulk o Capitan America? In attesa di saperlo vi lasciamo a una classifica di tutte le opere della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.