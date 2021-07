Messi eletto a furor di popolo Captain America: cosa ne penserà Anthony Mackie?

Queste sono giornate molte intense per lo sport, in questi momenti stiamo assistendo alla finale di Wimbledon, questa sera ci sarà la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra mentre nelle scorse ore l'Argentina si è aggiudicata la finale della Copa America, e Messi è stato eletto a furor di popolo nuovo Captain America.

Certo il posto dell'eroe a stelle e strisce è rimasto per un po' di tempo vacante dopo l'addio di Chris Evans al Marvel Cinematic Universe ma ora, quel posto è stato affidato al Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie. L'ex Falcon per molto tempo si è mostrato reticente ad accettare lo scudo di Cap, ma poi dopo gli eventi di Falcon and The Winter Soldier ha deciso di assumersi questa responsabilità, anche per far conoscere al mondo la storia degli eroi di colore che prima di lui hanno dovuto lottare contro molte ingiustizie.

Ora però, i giornali sudamericani hanno deciso di nominare un nuovo Captain America Lionel Messi, che a pochi mesi di distanza dalla morte dell'amatissimo Diego Armando Maradona, è riuscito nell'eroica impresa di far vincere alla sua nazionale l'ambitissimo titolo continentale.

Chissà cosa ne penserà John Walker di questa nuova diatriba per il titolo dell'eroe più amato d'America visto che, la sua esperienza come Cap si è conclusa rapidamente dopo quanto accaduto nei mesi scorsi nello show Disney+.