Messi e Cristiano Ronaldo, la sfida fuori dal campo: chi ha il film migliore?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, indiscutibilmente i due più grandi campioni del calcio moderno, si sfideranno per l'ennesima volta questa sera nell'attesissimo match di Champions League, Barcellona v Juventus.

Tuttavia la sfida tra i due, che i commentatori sportivi amano ricondurre ai numeri, può essere allargata anche al cinema: entrambi i calciatori sono stati infatti protagonisti di alcuni documentari più o meno noti, e a vincere il duello del grande schermo finora è stato Messi.

La Pulce, infatti, nel 2014 è il protagonista - o meglio il soggetto - del celebre documentario Messi: Storia di un Campione, diretto nientemeno che da Alex de la Iglesia. Nello stesso anno Ronaldo risponde col ben più trascurabile Cristiano Ronaldo - Il mondo ai suoi piedi, diretto da Tara Pirnia ma narrato da Benedict Cumberbatch; l'anno successivo, quasi a voler replicare sul grande schermo la tenacia che lo contraddistingue in campo e negli allenamenti, Ronaldo torna con un altro documentario, questa volta intitolato solo Ronaldo e diretto da Anthony Wonke.

Per quanto riguarda i numeri in campo, invece: nel corso della sua carriera Lionel Messi ha ottenuto 6 palloni d’oro, 6 scarpe d’oro, 6 volte il titolo di capocannoniere di Champions League, 4 Champions, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 10 Liga, 6 Coppe del Re, segando in Champions un totale di 118 reti. Dall'altra parte Cristiano Ronaldo, due anni più 'anziano', ha vinto 5 palloni d’oro, 4 scarpe d’oro, 7 volte capocannoniere di Champions, 5 Champions, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 Premier, 2 Liga, 1 FA Cup, 2 Coppe del Re, 2 campionati di Serie A, segnando la bellezza di 132 gol in Champions.

In attesa di vivere l'ennesimo capitolo della loro grande sfida a distanza, recuperate i tre documentari che li vedono protagonisti!