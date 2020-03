Il messaggio di Zoe Saldana all'Italia:'Cuori e preghiere sono per voi'

Zoe Saldana si è unita alle star internazionali che in queste ore hanno pubblicato un messaggio di supporto nei confronti dell'Italia, stretta nella morsa del Coronavirus. L'attrice ha condiviso su Instagram un post in inglese e in italiano, accompagnato da tre foto che certificano il suo sostegno nei confronti del Belpaese.

"In onore dell'Italia, voglio che tu sappia che ti stiamo pensando. Oggi sappiamo che è il giorno di San Patrizio, ma i nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla nostra amata Italia, alla nostra famiglia e ai nostri amici" ha scritto la star sul popolare social.

Zoe Saldana è sposata dal 2013 con l'artista italiano Marco Perego, dal quale ha avuto tre figli.



Nelle foto si vedono diverse bandiere italiane disegnate insieme ai figli dall'attrice e tre dita di una mano colorate proprio come la bandiera nostrana, con il verde, il bianco e il rosso.

Zoe Saldana è nota al grande pubblico soprattutto per i ruoli di Neytiri, principessa dei Na'vi in Avatar di James Cameron e per la parte di Gamora in Guardiani della Galassia, nei sequel e in generale nei film del Marvel Cinematic Universe.

Partecipando ad Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Avatar è diventata la prima attrice in assoluto ad apparire in tre film che hanno incassato più di 2 miliardi di dollari ciascuno.

In questi giorni anche le star di Hollywood sono state colpite dal COVID-19. Idris Elba ha annunciato di essere positivo al Coronavirus mentre Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale australiano nel quale erano ricoverati in quanto positivi al test.