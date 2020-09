Quale Meryl Streep sei in base al tuo segno zodiacale? Scoprilo con noi

Come molti di voi sapranno già, noi di Everyeye troviamo le stelle (di Hollywood, ma non solo) particolarmente interessanti, e con l'aiuto dei colleghi di Screen Rant, che hanno creato i vari abbinamenti, vi proponiamo un altro zodiaco cinematografico, questa volta dedicato alla sola e unica Meryl Streep.

Se provate a fare un sondaggio e chiedere chi è la più grande attrice vivente, non saranno certo in pochi a fare il suo nome.

D'altronde, come disse anche il saggio Cam di Modern Family "Scusate, Meryl Streep potrebbe anche interpretare Batman e sarebbe adatta! Lei è la perfezione. Sia che divorzi da Kramer, sia che vesta Prada. Per non parlare poi della scelta di Sophie... Mi commuovo al solo pensiero... Non riusciva a perdonarsi!".

E così, tra Kramer contro Kramer e un Diavolo Veste Prada, passando per Julie & Julia e Mamma Mia!, vediamo quali sono gli abbinamenti scelti da SR tra i ruoli più iconici di Meryl Streep e i nostri segni zodiacali.

Ariete - Joanna Kramer (Kramer contro Kramer)

Toro - Miranda Priestly (Il Diavolo Veste Prada)

Gemelli - Kay Graham (The Post)

Cancro - Sorella Aloysius Beauvier (Il Dubbio)

Leone - Julia Child (Julie & Julia)

Vergine - Roberta Guaspari (La Musica del Cuore)

Bilancia - Kay Soames (Il Matrimonio che Vorrei)

Scorpione - Violet Weston (I Segreti di Osage County)

Sagittario - Jane Adler (È Complicato)

Capricorno - Zia March (Piccole Donne)

Acquario - Lisa Metzger (Prime)

Pesci - Donna Sheridan (Mamma Mia!)

A voi quale personaggio è capitato? Fateci sapere nei commenti.

E se vi interessa scoprire altri abbinamenti, potete dare un'occhiata ad esempio allo Zodiaco di Animali Fantastici, allo Zodiaco del Ragnoverso, o magari a quale personaggio di Leonardo DiCaprio siete stati appaiti.