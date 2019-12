Meryl Streep raggiunge la 34esima nomination ai Golden Globe: nessuno come lei

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2020, e c'è chi ha fatto la storia già così: stiamo parlando di Meryl Streep, che la candidatura ottenuta per la mini-serie Big Little Lies ha raggiunto la sua 34esima nomination.

L'attrice, che per la vittoria finale nella categoria best actress in a series, limited series or motion picture se la vedrà con Helena Bonham Carter (The Crown), Patricia Arquette (The Act), Emily Watson (Chernobyl) e Toni Collette (Unbelievable) aveva già battuto il record nel 2018 con la sua 33esima nomination ottenuta grazie a The Post di Steven Spielberg, e ieri ha allungato di uno.

Tre volte vincitrice dell'Oscar, la star ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe nel 1979 per Il Cacciatore di Michael Cimino, e ha vinto il suo primo trofeo Golden Globe l'anno successivo come migliore attrice non protagonista in Kramer vs Kramer. Ha ottenuto altri due Golden Globe per La Donna del Tenente Francese di Karel Reisz (1982) e La Scelta di Sophie di Alan J. Pakula (1983).

Dopo una pausa di 20 anni, ha ottenuto sei nomination consecutive dal 1995 al 2000 per film come One True Thing, The Bridges of Madison County, Marvin's Room e The River Wild. Quella per Big Little Lies è la sua terza nomination televisiva ai Golden Globe fino ad oggi, mentre la sua vittoria più recente risale al 2012 per il film The Iron Lady di Phyllida Lloyd, per il quale vinse anche un premio Oscar.

Complessivamente, la Streep ha vinto otto delle sue nomination ai Golden Globe ed è stata insignita del prestigioso premio Cecil B. DeMille nel 2018.

