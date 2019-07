Meryl Streep sarà onorata al Toronto International Film Festival

E' Deadline a rendere noto che Meryl Streep verrà premiata con il TIFF Tribute Actor Award alla nuova edizione del Toronto International Film Festival. L'attrice sarà presente alla kermesse anche per la premiere americana di The Laundromat, il nuovo atteso film di Steven Soderbergh.

"Meryl Streep è indubbiamente una delle attrici più talentuose e versatili della sua generazione" ha dichiarato la co-direttrice del TIFF Joana Vicente. "Il suo incredibile contributo a cinema, televisione e teatro si espande per cinque decenni; dai suoi primi ruoli ne Il Cacciatore, Kramer vs. Kramer, e La scelta di Sophie fino alle ultime apparizioni tra cui Il diavolo veste Prada, The Iron Lady e The Post, ha interpretato personaggi che sono avvincenti quanto immortali. Il TIFF non potrebbe essere più entusiasta di onorare un'artista di tale abilità ed esempio per tutti."

L'attrice tre volte premio Oscar ha recentemente partecipato alla seconda stagione di Big Little Lies e a breve arriverà anche in Italia: il sopracitato The Laundromat sarà infatti presentato in anteprima alla nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia (Qui trovate il programma completo di Venezia 76). Il direttore artistico del Festival ha inoltre anticipato che nel film di Soderbergh la Streep è stata impegnata in diversi ruoli.

Tra i film più attesi del Festival di Toronto segnaliamo anche Joker di Todd Phillips, Ford v. Ferrari di James Mangold, Jojo Rabbit di Taika Waititi e Knives Out di Rian Johnson.