Meryl Streep non ricorda i film per i quali ha ottenuto 20 nomination agli Oscar

Intervistata nel salotto televisivo di, il conduttore americano ha lanciato una sfida all'attrice pluripremiata chiedendole di citare i titoli delle pellicole che le sono valse unanel corso delle sue diverse interpretazioni. Quante ne avrà indovinate?

Woody Allen, Robert Benton, Diane Keaton, Dustin Hoffman, Jeremy Irons, Robert De Niro, Steven Spielberg, sono solo alcuni dei nomi che hanno costellato la lunga carriera di collaborazioni dell'attrice. Puntualmente, con una cadenza più o meno breve, i membri dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sono soliti assegnarle una nuova candidatura che "solo" in tre anni si è tradotta in un'assegnazione. Ha ottenuto la prima statuetta nel 1980 per il ruolo di Joanna in Kramer contro Kramer, la seconda, invece, per La scelta di Sophie ben tre anni dopo ed, infine, nel recente 2012 la Streep è ritornata sul palco del Kodak Theatre di Los Angeles per l'interpretazione di Margaret Thatcher in The Iron Lady.

Elencare uno ad uno tutti e venti i lungometraggi in sessanta secondi è un'impresa forse un po' ardua per chiunque, ma l'anchorman del Jimmy Kimmel Live! ha cercato in extremis di strapparle perlomeno il titolo del primo film che l'ha consacrata nell'albo dei vincitori. Vi lasciamo al video per scoprire il risultato e incrociamo le dita per una possibile ed ennesima nomination per l'ultima performance in The Post, film diretto da Steven Spielberg in uscita in Italia il 1° febbraio.